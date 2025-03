Ablöse steht: Frankfurt schnappt sich neues Offensiv-Juwel

In den vergangenen Jahren ist Eintracht Frankfurt der ein oder andere Glücksgriff auf dem Transfermarkt gelungen. Die Adler schnappen sich nun schwedischen Berichten zufolge das nächste hoch veranlagte Talent.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚Expressen‘ steht der Bundesligist vor der Verpflichtung des erst 16-jährigen Love Arrhov. Mit dem schwedischen Erstligisten IF Brommapojkarna sei eine Sockelablöse von umgerechnet knapp 4,6 Millionen Euro ausgemacht worden. Lediglich Details bleiben zu klären, bis der Deal finalisiert wird.

Davon ist nach Informationen des Boulevardblatts aber auszugehen. Ferner wird Arrhov schon kommende Woche in der Bankenmetropole zum Medizincheck respektive Vertragsunterschrift erwartet. Nicht ausgeschlossen aber, dass der offensive Mittelfeldspieler zunächst in seiner Heimat bleibt. Brommapojkarna hoffe darauf, den U17-Nationalspieler auf Leihbasis an Bord zu halten. Dann würde der Jungspund erst 2026 am Main aufschlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arrhov wurde erst zu Beginn des Jahres mit einem Profivertrag ausgestattet. Für die erste Mannschaft durfte er trotz seines Alters schon dreimal im Pokal von Beginn an ran, dabei glänzte er mit einem Treffer. Die SGE sichert sich mit Arrhov einen technisch versierten Spielmacher, der auch auf dem Flügel agieren kann.