Frankreich erstmals mit Zaïre-Emery

Didier Deschamps hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele der französischen Nationalmannschaft bekanntgegeben. Erstmals mit von der Partie ist der erst 17-jährige Mittelfeldspieler Warren Zaïre-Emery. Der Kapitän der U21-Auswahl ist bereits Stammkraft bei Meister Paris St. Germain.

Aus der Bundesliga stehen Dayot Upamecano und Kingsley Coman vom FC Bayern im Aufgebot. Frankreich trifft am 18. November (20:45 Uhr) auf Gibraltar, ehe man drei Tage später zum Abschluss der EM-Qualifikation in Griechenland antritt. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen ist die Équipe Tricolore bereits sicher bei der EM in Deutschland dabei.