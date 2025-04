Freund bestätigt Bayerns Torwart-Plan

Christoph Freund (47) hat Bayern Müchens Vorhaben mit Manuel Neuer (39) und Jonas Urbig (21) für die kommende Saison erklärt. Bei ‚Sky90‘ sagte der Sportdirektor der Bayern: „Es wurde mit Manu ganz klar besprochen, dass Jonas auch nächste Saison Spiele bekommt. Das, was jetzt passiert, war nicht der Plan. Jetzt macht Jonas auch keine unwichtigen Spiele. Er hat schon viele wichtige Spiele gemacht, die ihm jetzt auch in seiner Entwicklung weiterhelfen. Manuel will auch mithelfen, seine Nachfolge mitzuentwickeln.“

Eine bestimmte Anzahl an Einsätzen sei dabei laut Freund jedoch nicht vereinbart worden: „Wir haben jetzt keine fixe Anzahl an Spielen festgemacht, aber es werden einige sein. Diese werden wir dann gemeinsam, während der Saison, festlegen. Es sollen auch wichtige sein.“ Urbig war erst im Winter für bis zu zehn Millionen Euro vom 1. FC Köln zum deutschen Rekordmeister gewechselt und kommt seitdem wettbewerbsübergreifend auf acht Pflichtspiele. Auch kommende Spielzeit soll er regelmäßig für Neuer im Kasten stehen, der an der Säbener Straße bis 2026 unter Vertrag steht.