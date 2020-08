Inter-Interesse: Chelsea legt Preis für Kanté fest

Seit Jahren zählt N’Golo Kanté beim FC Chelsea zu den wichtigsten Stützen im Team. Trainer und Ex-Spieler Frank Lampard schwärmte Ende Juni: „Ich habe Gerüchte und Diskussionen über ihn und seine Zukunft im Klub gelesen. Ich habe es schon oft gesagt, N'Golo ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt und ich hätte gerne mit ihm gespielt, mit seinem Spielstil, er hat alles.“

Besagte Gerüchte kursieren weiterhin, der italienischen ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge ist Inter Mailand um eine Kanté-Verpflichtung bemüht. Chelsea will sich diesem Szenario nicht grundsätzlich versperren, heißt es, fordert aber mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den 29-jährigen Mittelfeldspieler.

Kanté steht noch bis 2023 in London unter Vertrag, Chelsea hatte 2016 rund 35 Millionen Euro an den damaligen Meister Leicester City gezahlt. In der vergangenen Saison wurde der Franzose immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und kam so auf nur 22 Ligaeinsätze.