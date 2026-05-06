Jetzt doch: HSV will Baldé-Millionen

Der Hamburger SV will Fabio Baldé im Sommer verkaufen. Laut der ‚Bild‘ führt die enttäuschende Saison des Flügeltalents zum Umdenken bei den Rothosen. Baldé ist eines der größten Talente im Kader.

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Zur Einordnung: Der 20-Jährige besitzt in seinem bis 2029 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel über 20 Millionen Euro. In Portugal weckt er Interesse der Spitzenklubs, der RSC Anderlecht bot im Winter fünf Millionen Euro Ablöse für den gebürtigen Hamburger, der für die portugiesische U20-Auswahl aufläuft. Damals lehnte der HSV noch ab – will Baldé jetzt aber doch bald zu Geld machen.