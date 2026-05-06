Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Jetzt doch: HSV will Baldé-Millionen

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Fabio Baldé guckt wie Auto @Maxppp

Der Hamburger SV will Fabio Baldé im Sommer verkaufen. Laut der ‚Bild‘ führt die enttäuschende Saison des Flügeltalents zum Umdenken bei den Rothosen. Baldé ist eines der größten Talente im Kader.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Einordnung: Der 20-Jährige besitzt in seinem bis 2029 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel über 20 Millionen Euro. In Portugal weckt er Interesse der Spitzenklubs, der RSC Anderlecht bot im Winter fünf Millionen Euro Ablöse für den gebürtigen Hamburger, der für die portugiesische U20-Auswahl aufläuft. Damals lehnte der HSV noch ab – will Baldé jetzt aber doch bald zu Geld machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Fabio Amado Uri Baldé

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Fabio Amado Uri Baldé Fabio Amado Uri Baldé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert