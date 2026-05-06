HSV & Köln im Transfer-Duell?

Silas Andersen bleibt Thema in der Bundesliga. Zuletzt wurde der 21-jährige Sechser von BK Häcken erneut mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Nun ist laut dem ‚Abendblatt‘ auch der Hamburger SV ins Rennen eingestiegen.

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Andersen ist dänischer U21-Nationalspieler und steht noch bis Ende 2029 in Schweden unter Vertrag. Für Häcken bedeutet das eine gute Verhandlungsposition. Das ‚Abendblatt‘ bringt fünf bis sechs Millionen Euro für einen Sommertransfer ins Spiel.

Der FC bot schon im Winter vier Millionen für Andersen, stieß aber auf die zu hohe Gegenforderung von sieben Millionen. Womöglich treibt ein Wettbieten der Bundesligisten den Preis noch weiter in die Höhe. Auch die Glasgow Rangers und der FC Kopenhagen wurden in der Vergangenheit schon wegen Andersen vorstellig.