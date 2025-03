Newcastle: Saison-Aus für Hall

Lewis Hall fällt den Rest der Saison aus. Wie Newcastle United mitteilt, zog sich der Linksverteidiger bei der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Liverpool am 26. Februar eine Fußverletzung zu, die operiert werden muss. In seiner zweiten Spielzeit bei den Maggpies gehört der Engländer zum Stammpersonal und absolvierte bislang 34 Pflichtspiele, in denen er fünf Vorlagen lieferte.

Vergangenes Jahr kam Hall in seiner ersten richtigen Premier League-Saison für das Team von Trainer Eddie Howe eher als Einwechselspieler zum Einsatz. In 22 Partien spielte der zweimalige englische Nationalspieler lediglich 709 Minuten, wusste in denen jedoch zu überzeugen. Nach einer einjährigen Leihe verpflichtete Newcastle den 20-Jährigen vor der Saison für rund 35 Millionen Euro dann fest vom FC Chelsea.