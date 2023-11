Werders Keïta-Fehler

Beim SV Werder Bremen hat man eingelenkt, Naby Keïta vor seiner zweiten Verletzung verfrüht ins kalte Wasser geworfen zu haben. „Vor dem Spiel (gegen Hoffenheim, Anm. d. Red.) hatte er mit den Hufen gescharrt. Er wollte unbedingt und sagte, dass er bereit ist. Von den Eindrücken her hatten auch wir ein gutes Gefühl. Im Nachhinein kann man sicherlich sagen, dass es zu früh war, ihn von Anfang an zu bringen“, räumte Clemens Fritz im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ am heutigen Sonntag ein.

Inzwischen ist Keïta wieder genesen, verpasste aber die Berufung in den Kader fürs Leverkusen-Spiel (0:3) aufgrund einer Krankheit. In Zukunft soll der Sommerneuzugang behutsamer ans Team herangeführt werden. In sportlicher Hinsicht erhofft man sich an der Weser Außergewöhnliches von dem eleganten Rechtsfuß.