Noch mehr Boni: Neue Details zum Davies-Deal

Der Vertragspoker zwischen Alphonso Davies, seinem Berater und dem FC Bayern war eine wochenlange Hängepartie, es drohte ein ablösefreier Abgang des Kanadiers. Letztlich hörte Davies aber auf sein Bauchgefühl. Er lebt gerne in München, ist seit 2019 in der bayrischen Landeshauptstadt beheimatet und schaffte den Durchbruch an der Säbener Straße. Argumente, die für eine Unterzeichung ebenso zählten wie die monetären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn der FC Bayern nimmt für den neuen Davies-Vertrag ordentlich Geld in die Hand. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, kommen zum Grundgehalt von 15 bis 20 Millionen Euro sowie dem Handgeld von rund 22 Millionen weitere Boni hinzu. Der kanadische Nationalspieler erhalte zusätzlich eine halbe Million, wenn er in der Top-Elf der FIFA landet. Sollte der FC Bayern die Champions League gewinnen oder Davies den Ballon d’Or, winken weitere Bonuszahlungen, wodurch insgesamt rund zwei Millionen pro Spielzeit hinzukommen könnten.

Schlussendlich könnte der deutsche Rekordmeister also sogar mehr als die kolportierten 120 Millionen für den Deal mit dem 24-Jährigen zahlen, der bis 2030 verlängert hat. Sollten diese erfolgsabhängigen Boni in Kraft treten, würden die Münchner aber ohnehin deutlich mehr Einnahmen generieren, wodurch sie die zusätzlichen Ausgaben wohl verkraften könnten. Aktuell laboriert der Linksverteidiger an einem Muskelfaserriss.