Werder-Transfer: Belgischer Nationalspieler im Anflug

Schon lange sucht der SV Werder Bremen nach einem neuen Linksverteidiger. Einen Tag vor Transferschluss scheint der Bundesligist sich auf einen Kandidaten festgelegt zu haben. Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, zeigen die Grün-Weißen konkretes Interesse an Olivier Deman von Cercle Brügge.

Das Online-Portal ‚90min.de‘ will darüber hinaus erfahren haben, dass der Transfer des 23-Jährigen kurz bevorsteht. Noch für den heutigen Donnerstag sei der Vollzug des Deals geplant. Dafür spricht: Deman folgt Werder bereits auf Instagram.

Werder bestätigt Deman-Deal

Debüt für Belgien

Der Belgier ist noch bis 2024 an Brügge gebunden, zur potenziellen Ablöse machen die Quellen keine Angaben. Durch die nahenden Verkäufe von Niclas Füllkrug (30) zu Borussia Dortmund und Ilia Gruev (23) zu Leeds United hätte Werder aber Spielraum im Transferbudget.

Deman kommt in Brügge in einem System mit Dreierkette als linker Schienenspieler zum Einsatz. Bei einer Viererkette läuft er als Linksaußen auf, hat seine Qualitäten also in der Offensive. Im Juni debütierte der 23-Jährige für die belgische Nationalmannschaft.

Update (13:20 Uhr): Nun berichtet auch die in Werder-Sachen gut informierte ‚DeichStube‘, dass der Transfer von Deman unmittelbar bevorsteht.

Update (13:57 Uhr): Werder hat die bevorstehende Deman-Verpflichtung nun auch von offizieller Seite bestätigt. Clemens Fritz sagt: „Wir haben ihn lange beobachtet. Er ist in Bremen und ich gehe davon aus, dass der Transfer heute über die Bühne geht.“