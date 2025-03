Alaba öffnet Tür für Trainer-Job

David Alaba steht nach 483 Tagen vor seinem Comeback in der österreichischen Nationalmannschaft. Im Interview mit dem Verbandsmagazin ‚Corner‘ spricht der 32-Jährige über Gerüchte um das Ende seiner Laufbahn und eine mögliche Trainerkarriere: „Während meiner Reha-Zeit wurde sehr viel medial berichtet. Ich habe mich davon nicht ablenken lassen. Im Gegenteil: Ich habe es als Motivation genommen. Ich wollte diesen ganzen Leuten zeigen, was in mir steckt und dass sie reden können, was sie wollen. Dafür habe ich wirklich sehr hart gearbeitet.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits vor wenigen Tagen hatte der Innenverteidiger von Real Madrid mitgeteilt, dass er sich gegenwärtig keine Gedanken über ein mögliches Karriereende mache. Sollte es jedoch soweit sein, würde Alaba eine Trainerlaufbahn nicht ausschließen. Während der vergangenen Europameisterschaft war der am Knie verletzte Kapitän des ÖFB als Teil des Trainerstabs von Ralf Rangnick beim Turnier: „Da habe ich schon viel mitgenommen. Es war mehr als nur ein Reinschnuppern, wie es auf der anderen Seite aussieht. Allein zu sehen, was für ein Aufwand dahintersteckt, Trainer zu sein.“ Zunächst geht es für den ehemaligen Bayern-Spieler in den Playoffs gegen Serbien (20. & 23. März) um den Aufstieg in die Nations League A – noch als Spieler.