Atlético schielt auf Azpilicueta-Ersatz aus London

Atlético Madrid hält nach einem neuen Innenverteidiger Ausschau. Wie ‚Relevo‘ berichtet, steht dabei Cristian Romero von Tottenham Hotspur auf der Liste der Colchoneros. Die ersten Kontakte mit Romeros Umfeld wurden demnach bereits geknüpft, konkrete Verhandlungen sollen aber noch nicht aufgenommen worden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-jährige Argentinier spielt seit 2022 für die Spurs und hat sich zu einem der besten Innenverteidiger der Liga gemausert. Sein Vertrag in Nordlondon läuft noch bis 2027. In der spanischen Hauptstadt soll Romero Routinier César Azpilicueta (35) ersetzen, der seine Schuhe im Sommer voraussichtlich an den Nagel hängen wird.