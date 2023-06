BVB holt Hertha-Youngster

Borussia Dortmund bedient sich in der Jugendabteilung von Hertha BSC. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wechselt Offensiv-Allrounder Fadi Zarqelain von den Berlinern zum deutschen Vizemeister.

Der 14-jährige erinnere in seinen Bewegungen an Jamal Musiala, so das Boulevardblatt weiter. Eingeplant ist Zarqelain zunächst einmal in den Jugendteams der Schwarz-Gelben.

