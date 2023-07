Neuer Sportdirektor: Bayern vermeldet Freund-Verpflichtung

Bayern München vermeldet die Verpflichtung von Christoph Freund offiziell. Nach Angaben des Rekordmeisters beginnt die Zusammenarbeit nach dem Ende der diesjährigen Sommer-Transferperiode zum 1. September. Der 46-Jährige kommt vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg nach München.

„Wir freuen uns, dass wir in Christoph Freund einen so erfahrenen wie erfolgreichen Sportdirektor für den FC Bayern gewinnen konnten“, sagt Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen, „wir sind davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um gemeinsam mit dem Trainerteam um Thomas Tuchel und dem Technischen Direktor Marco Neppe die Mannschaft künftig weiter zu stärken. Freund habe in Salzburg einen hervorragenden Job gemacht.“

„Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Bayern war für mich klar, dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte“, kommentiert Freund seinen Karrieresprung, „ich freue mich riesig darauf, ab dem 1. September mit voller Energie und Leidenschaft alles dafür zu geben, dass dieser Verein auch in Zukunft sportlich so erfolgreich bleibt, weiter in der internationalen Spitze mitspielt und seine Fans mit attraktivem Fußball begeistert.“

Seit 2006 ist Freund in Salzburg tätig, seit 2015 als Sportdirektor. Diese Funktion war bei Bayern zuletzt unbesetzt. Bis zu seiner Entlassung Ende Mai hatte Hasan Salihamidzic als Sportvorstand die Abteilung Kaderplanung geleitet. Freund übernimmt diese Aufgabe, aktuell in den Händen von Dreesen, den Vorständen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sowie des Technischen Direktors Marco Neppe, ab September. Letztgenannter wird Freund künftig assistieren.