FC Bayern: Der Plan mit Musiala

Jamal Musiala könnte noch in diesem Jahr sein Comeback geben. Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sagt bei ‚Sky‘: „Wir denken, dass er im Dezember wieder mit der Mannschaft dabei sein kann und vielleicht schon ein paar Minuten schnuppern kann, sodass er dann im Januar wieder zu 100 Prozent dabei ist.“

Musiala zog sich Anfang Juli bei der Klub-WM im Spiel gegen Paris St. Germain (0:2) einen Wadenbeinbruch zu und fehlt den Münchnern seitdem. Auch ohne den 22-jährigen Offensivspieler gewann Bayern alle 15 Spiele der neuen Saison.