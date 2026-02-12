Menü Suche
BVB: Schnelles Can-Comeback?

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Emre Can mit dem Leibchen @Maxppp

Emre Can (32) setzen mal wieder die Adduktoren außer Gefecht. Laut ‚kicker‘ ist man bei Borussia Dortmund aber zuversichtlich, dass es sich dabei nur um eine kleine Verletzung handelt. Entsprechend besteht die Hoffnung, dass der Kapitän „während der beiden anstehenden englischen Wochen“ sein Comeback feiern kann.

In der Champions League-Zwischenrunde trifft der BVB auf Atalanta Bergamo, das Hinspiel findet am kommenden Dienstag (21 Uhr) statt. Eine Woche später ist das Rückspiel in der Lombardei (25.2., 18:45 Uhr) angesetzt. Can verpasste im vergangenen Jahr aufgrund einer Adduktorenverletzung fast ein halbes Jahr. Mit der alten Verletzung soll die neue aber nicht im Zusammenhang stehen.

