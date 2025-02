„Möchte die 500 hier erreichen“: Hecking-Verlängerung in Bochum?

Dieter Hecking will über den Sommer hinaus beim VfL Bochum bleiben. Laut ‚Sport Bild‘ soll der 60-Jährige, der bislang bei 429 Bundesligaspielen als Trainer an der Seitenlinie stand, zur Mannschaft gesagt haben: „Ich möchte die 500 erreichen – mit euch hier in Bochum in der Bundesliga.“ Auch große Teile der Vereinsführung wollen demnach, unabhängig vom Verbleib in der Liga, über den Sommer hinaus mit Hecking verlängern.

Allerdings könnte sich die Verlängerung schwierig gestalten, da etwa Hans-Peter Villis, der jüngst als Vorstandsvorsitzender abgewählt wurde, künftig als Opposition agieren und Hecking als Politikum zwischen die Fronten geraten könnte. Fest steht: Mit Hecking hat sich der VfL bislang zum Positiven entwickelt und in der Tabelle aufholen können. Am Sonntag (15:30 Uhr) steht das wichtige Kellerduell mit Holstein Kiel auf dem Programm.