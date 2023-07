TSG: England-Interesse an Bruun Larsen

Jacob Bruun Larsen weckt Begehrlichkeiten in England. Laut der ‚Daily Mail‘ signalisiert der FC Southampton Interesse an dem 24-jährigen Außenbahnspieler und prüft die Umsetzbarkeit eines Transfers. Ob sich der Ex-Dortmunder einen Wechsel zum Premier League-Absteiger vorstellen kann, lässt das Boulevardblatt offen.

Es ist aber durchaus denkbar, dass Bruun Larsen in diesem Sommer einen Tapetenwechsel anstrebt. Bei der TSG Hoffenheim stand der Däne in der vergangenen Saison in 15 Pflichtspielen lediglich 467 Minuten auf dem Platz. Sein Vertrag im Kraichgau besitzt noch eine Gültigkeit bis 2024.

