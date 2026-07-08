Arbeloa heuert bei Fulham an

Álvaro Arbeloa setzt seine Trainerlaufbahn in der Premier League fort. Der 43-jährige Spanier übernimmt beim FC Fulham und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. In London folgt Arbeloa auf Marco Silva, der bei Benfica Lissabon wiederum die Nachfolge des neuen Real Madrid-Trainers José Mourinho antritt.

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Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

Bei den Königlichen musste Arbeloa im Anschluss an die abgelaufene Saison seinen Posten räumen. Der ehemalige Rechtsverteidiger, zuvor für Reals Zweitvertretung verantwortlich, hatte im Januar für den entlassenen Xabi Alonso übernommen, blieb aber ohne Titel.