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Bundesliga

Frankfurt wird Batshuayi los

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Michy Batshuayi im Zweikampf @Maxppp

Die Wege von Michy Batshuayi und Eintracht Frankfurt trennen sich. Laut der ‚Bild‘ wird sich der 32-Jährige dem FC Abha in Saudi-Arabien anschließen. Dort sei er bereits von den Verantwortlichen in Empfang genommen worden.

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Zuletzt war auch Al Shabab am belgischen Stürmer interessiert, geht aber leer aus. Die SGE ist froh, den Topverdiener von der Gehaltsliste streichen zu können. Am Main kassierte Batshuayi knapp drei Millionen Euro pro Saison. In der Vorbereitung trainierte der Mittelstürmer schon nicht mehr mit dem Team.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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