Musk will Liverpool kaufen | Zwei Favoriten auf das Deschamps-Erbe

Neuer Klubbesitzer für Liverpool?

Mit einem geschätzten Vermögen von etwa 410 Milliarden Euro ist Elon Musk der reichste Mensch der Welt. Der Wert des FC Liverpool, der mit 5,18 Milliarden Euro bewertet wird, stellt also nur etwas mehr als ein Prozent von Musks gesamtem Vermögen dar. Ein Kauf des englischen Traditionsvereins liegt für den Milliardär also durchaus im Bereich des Möglichen. Grundsätzliches Interesse bestätigt nun sein Vater, Errol Musk, gegenüber der englischen ‚Times‘ und nennt auch die Beweggründe: „Oh ja. Das heißt aber nicht, dass er ihn kauft. Er würde es natürlich gerne tun. Jeder würde es gerne tun – ich auch. Seine Großmutter wurde in Liverpool geboren, wir haben Verwandte in Liverpool und wir hatten das Glück, viele der Beatles zu kennen, weil sie mit einigen aus meiner Familie aufgewachsen sind.“

Laut ‚Sportbible‘ schiebt die Fenway Sports Group, der aktuelle Liverpool-Besitzer, einem möglichen Deal aber einen Riegel vor. Seit 2010 ist das US-Konsortium in Liverpool am Ruder und will daran auch nichts ändern. Musk wird sich also andernorts nach einem Fußballklub umsehen müssen, sollte er weiterhin die Intention verfolgen, ins Fußballgeschäft einzusteigen.

Zwei Deschamps-Nachfolger im Blick

Im Juli 2012 hatte Didier Deschamps das Amt als französischer Nationaltrainer angetreten. Nach 14 Jahren und großen Erfolgen wie dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2018 und dem Nations League-Sieg 2021 wird Deschamps im Anschluss an die WM im nächsten Jahr zurücktreten, wie er in einem Interview mit dem französischen TV-Sender ‚LCI‘ am heutigen Morgen bekanntgab. Nun kristallisieren sich bereits zwei ehemalige Bekannte als Favoriten auf die Deschamps-Nachfolge heraus. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, ist Thierry Henry ein möglicher Kandidat für den ab 2026 vakanten Posten, nachdem er die U21-Auswahl der Franzosen im vergangenen Sommer zur olympischen Silbermedaille geführt hatte. Er darf sich aber wohl nur Außenseiterchancen ausrechnen, da sein überraschender Abgang nach der Finalpleite beim französischen Verband nicht gut angekommen sei.

Top-Favorit auf den Trainerjob ist dem Vernehmen nach Zinedine Zidane. Seit seinem Abgang von Real Madrid im Jahr 2021 wird der frühere Weltstar immer wieder mit einem Engagement bei der Équipe Tricolore in Verbindung gebracht, nun könnte der richtige Zeitpunkt gekommen sein. „Mit Les Bleus ist es noch nicht vorbei. Das will ich natürlich. Ich hoffe, dass ich es eines Tages sein werde. Wann? Es hängt nicht von mir ab. Aber ich möchte den Kreis mit der französischen Nationalmannschaft schließen. Ich kannte diese französische Mannschaft als Spieler. Und es ist das Schönste, was mir je passiert ist“, so Zidane, der also an einer Übernahme durchaus interessiert ist.