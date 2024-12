Keller bestätigt Lemperle-Abschied

Am Sonntag (13:30 Uhr) spielt der 1. FC Köln auswärts auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Im Vorfeld zur Zweitligapartie stand Sportchef Jens Keller den Journalisten auf der Spieltagspressekonferenz Rede und Antwort. Dabei bestätigte der Funktionär der Geißböcke, dass Tim Lemperle in der Rückrunde seine Abschiedshalbserie für Köln spielen wird.

„Tim wird auch in der Rückrunde eine wichtige Rolle spielen mit seinem großen Siegeswillen. Tim hat uns aber mitgeteilt, dass er ab dem Sommer eine andere Herausforderung annehmen wird. Bis dahin wird er aber mit vollem Herzblut für den FC spielen“, so Keller. FT hatte bereits vor vier Wochen exklusiv von Lemperles bevorstehendem Wechsel zur TSG Hoffenheim berichtet.

Dass sich Lemperle gegen einen Verbleib beim FC entschied, lag laut Keller vor allem auch an der unklaren Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison: „Ein Grund für Tim war, dass wir noch nicht sicher sagen können, ob wir in der kommenden Saison sicher in der Bundesliga spielen.“ Momentan stehen die Domstädter auf Rang zwei der 2. Bundesliga. Ein Aufstieg ist zwar möglich, zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht absehbar.