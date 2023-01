Salzburg verleiht Simic

RB Salzburg verleiht Roko Simic. Der 19-jährge Kroate schließt sich für den Rest der Saison dem FC Zürich an. Mit Blick auf die vorübergehende Verpflichtung des Stürmers sagt Marinko Jurendic, Sportchef beim FCZ: „Roko ist ein aufstrebender Mittelstürmer, der in jeder Spielphase mit viel Engagement agiert. Er hat in seiner noch jungen Karriere bereits beachtliche Auftritte in verschiedenen Leistungsniveaus gezeigt und bietet unserem Angriff neue Möglichkeiten.“

Und weiter: „Wir freuen uns, dass Roko seine nächsten Entwicklungsschritte beim FCZ machen wird.“ In der laufenden Saison der österreichischen Bundesliga stand Simic für RB in neun von 16 Spielen auf dem Platz, steuerte jedoch nur eine Vorlage bei.

