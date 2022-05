Medien: Mané will zu Bayern wechseln

Sadio Mané kann sich einen Wechsel zum FC Bayern offenbar gut vorstellen. Nach Informationen der ‚Bild‘ tendiert der Angreifer des FC Liverpool „sehr stark“ zum Schritt nach München.

Laut ‚Sport1‘ bemängelt Mané in Liverpool die entsprechende finanzielle Wertschätzung. Das Jahresgehalt von zwölf Millionen Euro, mit dem er nicht zu den Topverdienern bei den Reds zählt, könne Bayern überbieten, insbesondere, wenn Robert Lewandowski (33) den Verein verlassen sollte.

Außenseiterchancen sollen sich auch noch Real Madrid und Paris St. Germain ausrechnen. Konkreter sind allerdings die Bemühungen des FC Bayern – beim deutschen Rekordmeister steht Mané ganz oben auf der Wunschliste, erste Gespräche mit Berater Björn Bezemer haben dem Vernehmen nach Anfang des Monats stattgefunden.

Ablösepoker?

Knackpunkt ist vor allem die Ablöse. Der FC Liverpool fordert für den 30-jährigen Senegalesen wohl 50 Millionen Euro, in München hält man ein Jahr vor Vertragsende 30 Millionen Euro für angemessen.

Mané kündigte unterdessen an, nach dem Champions League-Finale am Samstagabend zu seiner Zukunft Stellung zu beziehen. Nach sechs Jahren an der Anfield Road rechnen nicht wenige mit Abschiedsworten.