RB: Der Plan bei Ouédraogo

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Assan Ouédraogo im RB Leipzig-Trikot @Maxppp

Schon in wenigen Wochen kann RB Leipzig wieder mit Assan Ouédraogo rechnen. Laut der ‚Bild‘ soll der 19-Jährige am 4. April gegen den SV Werder Bremen sein Comeback geben. Noch trainiert der Mittelfeldspieler individuell, soll aber noch vor der Länderspielpause ins Teamtraining einsteigen.

Der deutsche Nationalspieler hatte schon zwischen November und Januar mit einer Knieverletzung pausiert, nach einem Einsatz gegen den SC Freiburg (2:0) nach der Winterpause machte erneut das Knie Probleme. Seitdem fehlt der verletzungsgeplagte Youngster. Ab April will er sich dann wieder für die Nationalmannschaft empfehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
