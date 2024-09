Einigung: Everton besiegelt Klub-Übernahme

Der FC Everton hat einen gewaltigen Schritt in Richtung finanzieller Handlungsmöglichkeit gemacht. Wie der Klub offiziell mitteilt, wird die Friedkin Group den angeschlagenen Traditionsklub übernehmen. In der gemeinsamen Erklärung heißt es, dass „eine Einigung über die Bedingungen des Verkaufs“ erzielt wurde. Und weiter: „Wir freuen uns darauf, dem Verein Stabilität zu bieten und unsere Vision für seine Zukunft zu teilen.“ Die Transaktion muss zunächst noch durch die Premier League, die FA und der Financial Conduct Authority geprüft werden. Der Prozess dauert dem Vernehmen nach rund zwölf Wochen.

‚The Athletic‘ zufolge wird die Friedkin Group sämtliche Anteile von Eigentümer Farhard Moshiri (94-prozentige Beteiligung) aufkaufen. Darüber hinaus investiert das US-Unternehmen 239 Millionen Euro in die Reduzierung der derzeitigen Auslandsschulden von insgesamt 718 Millionen Euro. Die Kosten der Toffees sind seit dem Baustart des neuen Everton Stadiums explodiert. Das aktuelle Premier League-Schlusslicht steht daher unter hohem finanziellem Druck. Anfang des Jahres wurden Everton wegen Verstößen gegen die Finanz- und Nachhaltigkeitsregeln der Liga zur Strafe acht Punkte abgezogen.