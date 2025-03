Neuer Bayern-Vertrag: Diers verdiente große Chance

Bis kurz vor Weihnachten musste sich Eric Dier gedulden, ehe er erstmals in der laufenden Bundesliga-Saison für den FC Bayern in der Startelf stand. Das 1:2 bei Mainz 05 am 14. Dezember markierte zwar auch die erste Saisonniederlage – doch Vincent Kompany sah, dass er sich auf Dier verlassen kann.

Seitdem kamen – auch aufgrund von ein paar Problemchen der anderen Innenverteidiger – sieben weitere Startelfeinsätze für Dier hinzu. Nie fiel der 31-jährige Engländer negativ auf, was für einen Abwehrmann ein absolutes Qualitätsmerkmal ist.

Und insofern hat sich Dier auch bestens in Stellung gebracht, um einen neuen Vertrag an der Säbener Straße zu erhalten. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft am Saisonende aus. Lange galt es als ausgemachte Sache, dass Dier die Bayern dann verlässt. Doch mittlerweile ist eine Verlängerung absolut realistisch.

Eberl öffnet die Tür

So schätzt das auch Max Eberl ein. Der Sportvorstand der Münchner sagte auf der heutigen Pressekonferenz zur Thematik: „Mit Eric haben wir einen Spieler, der sich mit seinen Leistungen absolut dafür empfohlen hat, darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen kann.“ Wie bei den anderen Spielern mit auslaufendem Kontrakt gelte: „Die Gespräche werden wir zeitnah führen – zeitnah heißt für mich in den nächsten Wochen.“

Bis es so weit ist, hat Dier nun nochmal die große Gelegenheit, Eigenwerbung zu betreiben. Der gesetzte Min-jae Kim wird wegen Problemen an der Patellasehne „die nächsten paar Wochen“ fehlen, so der Wortlaut von Kompany. Und obwohl Josip Stanisic und Hiroki Ito wieder fit sind, dürfte Dier im morgigen Spiel bei Union Berlin (15:30 Uhr) die erste Alternative im Abwehrzentrum sein. Diese weitere Chance hat er sich mit seinen abgeklärten, fehlerfreien Auftritten mehr als verdient.