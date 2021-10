Norwich: Rückendeckung für Trainer Farke

Norwich City steht weiter zu seinem deutschen Trainer Daniel Farke. „Wir setzen uns voll und ganz für Daniel ein, deshalb haben wir ihm im Sommer einen Vierjahresvertrag gegeben“, wird Sportdirektor Stuart Webber vom ‚Guardian‘ zitiert, „die Arbeit, die er für diesen Klub geleistet hat, war unglaublich.“

Es ist das bisherige Abschneiden der Canaries in der laufenden Spielzeit, die ihren Sportchef zu diesem Treuebekenntnis zwingt. Mit mageren zwei Punkten nach neun Spieltagen ist Norwich Tabellenletzter der Premier League. Sich mit der Kritik jedoch „auf einen Mann zu konzentrieren“, betont Webber, sei grundlegend falsch. Seit 2017 steht Farke in Norwich an der Seitenlinie. Zuvor trainierte der heute 44-Jährige die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.