Vidal festgenommen | 150 Millionen für Rodrygo

Schwere Anschuldigungen gegen Vidal

Für Arturo Vidal endete eine Feier am Wochenende in Handschellen. Der ehemalige Profi des FC Bayern wurde in einem Nachtclub festgenommen und von der chilenischen Polizei zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache genommen. Der TV-Sender ‚Teletrece‘ berichtete davon, dass einige Spieler des Vereins Colo Colo die Geburtstage zweier Teamkollegen feierten.

Später soll eine 22-jährige Frau den Notruf gewählt und einen sexuellen Übergriff angezeigt haben. Zuvor soll sie nach eigenen Schilderungen von den Fußballern unter Drogen gesetzt worden sein. Chiles größte Zeitung titelt heute dazu: „Fluchtversuch und Beleidigungen in einer Bar: Chronologie der Nacht, als Vidal auf einer Polizeistation landete“. Es bleibt abzuwarten, wie diese Geschichte weitergeht.

Mega-Offerte für Rodrygo in Arbeit?

Insbesondere die Offensivreihe von Real Madrid ist gespickt mit Stars. Hinter Vinicius Junior und Kylian Mbappé reiht sich Rodrygo ein. Im großen Rampenlicht steht der 23-Jährige nicht – und das, obwohl er meistens in der Startelf steht. Womöglich bietet ihm bald Manchester City einen Ausweg aus dem Schatten seiner namhaften Mannschaftskameraden.

Die spanische ‚Sport‘ titelt groß: „City will Rodrygo unbedingt verpflichten“. Schon seit längerem kursieren Berichte über das Interesse der Skyblues am Brasilianer, inzwischen soll bei den Engländern aber klar sein, dass man bis an die Schmerzgrenze gehen will, um ihn zu holen. „Bis zu 150 Millionen Euro“ sei City bereit zu zahlen, so die Tageszeitung. Ob der Klub von Trainer Pep Guardiola am Ende wirklich ein derart hohes Angebot auf den Tisch legt, muss sich aber erst zeigen.