Leistungsträger verlängert in Fürth

Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat mit Luca Itter verlängert. Wie das Kleeblatt mitteilt, bleibt der Innenverteidiger, dessen Vertrag zum Ende der Saison ausgelaufen wäre, für zwei weitere Jahre bis 2027. Der 26-Jährige ist seit vier Jahren bei den Mittelfranken.

„Lucas Leistungen sind natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben, umso glücklicher sind wir, dass er sich zum Kleeblatt bekennt. Für uns stand außer Frage, dass Luca eine wichtige Säule für das sein wird, was wir hier aufbauen möchten“, so Sportdirektor Stephan Fürstner. Ursprünglich war Itter als Linksverteidiger zur Spielvereinigung gewechselt, mittlerweile hat er sich aber als linker Innenverteidiger in der Dreierkette von Jan Siewert etabliert und spielt – abgesehen vom Fehler am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Nürnberg (0:3) – eine stabile Saison.