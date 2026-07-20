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Sickinger verlässt Elversberg

Carlo Sickinger (28) verlässt Aufsteiger SV Elversberg ein Jahr vor Vertragsende und schließt sich Darmstadt 98 an. Das gibt der Klub aus dem Saarland offiziell bekannt. Über die Ablöse für den Sechser ist nichts bekannt.

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