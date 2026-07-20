Sickinger verlässt Elversberg
Carlo Sickinger (28) verlässt Aufsteiger SV Elversberg ein Jahr vor Vertragsende und schließt sich Darmstadt 98 an. Das gibt der Klub aus dem Saarland offiziell bekannt. Über die Ablöse für den Sechser ist nichts bekannt.
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Viereinhalb Jahre, die immer bleiben. 🖤🤍🙌— SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) July 20, 2026
Carlo Sickinger verlässt die SVE und schließt sich dem SV Darmstadt 98 an. Lieber Carlo, wir danken dir für deinen Einsatz, unvergessliche Momente und drei historische Aufstiege! Wir wünschen dir auf deinem Weg das Beste. 🤝#DieElv pic.twitter.com/aa0Fr6Mz2P
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