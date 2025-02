Hoffenheim verkündet 14-Millionen-Transfer

Bazoumana Touré (18) wechselt in die Bundesliga. Die TSG Hoffenheim verkündet den Transfer des ivorischen Flügelspielers offiziell. Im Kraichgau unterschreibt der begehrte Teenager ein langfristiges Arbeitspapier.

Dem Vernehmen nach fließen 14 Millionen Euro an den schwedischen Vizemeister Hammarby IF. Touré avanciert somit nicht nur zum kostspieligsten Verkauf der Allsvenskan, sondern auch zum zweitteuersten Einkauf der TSG-Vereinsgeschichte. Nur für die Verpflichtung von Adam Hlozek (22) griff der Bundesligist noch tiefer in die Tasche (18 Millionen).

„Bazoumana hat sich durch seine konstant starken Leistungen in Schweden in den Fokus vieler europäischer Top-Klubs gespielt. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für seinen nächsten Karriereschritt am Ende voller Überzeugung für die TSG Hoffenheim entschieden hat“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Touré sorgte in der abgelaufenen Spielzeit für Furore, da er sich trotz seines jungen Alters zu einer der wichtigsten Stützen seines Teams entwickelte. Die guten Leistungen des U20-Nationalspielers (neun Tore, vier Vorlagen) sollen zahlreiche Bundesligisten und Premier League-Vereine auf den Plan gerufen haben, die nun aber in die Röhre schauen.