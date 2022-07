Augsburg bastelt an zwei Transfers

Der FC Augsburg ist nach wie vor auf dem Transfermarkt aktiv. Wie ‚Sky‘ berichtet, bastelt der Bundesligist aktuell an zwei Neuverpflichtungen. Der vereinslose Mittelfeldspieler Warren Bondo (18/zuletzt AS Nancy) war demnach schon zu Besuch in der Fuggerstadt.

Außerdem soll bekanntermaßen Toni Martínez (18) vom FC Porto kommen. Dabei gibt es aus FCA-Sicht gute Neuigkeiten: Der Mittelstürmer will nach Augsburg. Laut ‚Sky‘ möchten die Verantwortlichen Martínez samt Kaufoption über zehn Millionen Euro ausleihen.