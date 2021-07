Wijnaldum begründet PSG-Wahl

Georginio Wijnaldum freut sich auf seine Aufgabe bei Paris St. Germain. „Ich trete einem großartigen Verein bei, der tolle Spieler in seiner Mannschaft hat“, so der niederländische Mittelfeldspieler gegenüber Vereinsmedien. Vor allem Trainer Mauricio Pochettino spielte bei seiner Wahl eine große Rolle. „Er wollte mich schon verpflichten, als er noch bei Tottenham war. Der ganze Verein hat mir das Gefühl gegeben, dass sie mich wirklich wollen“, so Wijnaldum.

Wochenlang schien der Wechsel des 30-Jährigen zum FC Barcelona ausgemachte Sache zu sein, ehe PSG intervenierte und Wijnaldum Barça vor der Nase wegschnappte. Jetzt hat er mit den Franzosen große Ziele: „Titel zu gewinnen ist sehr wichtig, das wollen wir alle als Fußballer. […] Ich finde das Projekt toll. Wir bauen ein Team auf, um diese Ziele zu erreichen.“