ManCity: Phillips vor Leih-Abschied

Kalvin Phillips dürfte Manchester City in den kommenden Tagen per Leihe verlassen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, steht Aufsteiger Ipswich Town kurz vor einer Einigung mit den Skyblues. Laut ‚BBC‘ beinhaltet der Deal keine Kaufoption. Die Tractor Boys konkurrierten zuletzt mit dem FC Everton und dem FC Fulham um die Unterschrift des 28-jährigen Sechsers. An City ist Phillips noch bis 2028 gebunden, eine Zukunft im Etihad hat der 31-fache englische Nationalspieler aber nicht.

Aufgrund mangelnder Spielzeiten wurde Phillips in der vergangenen Rückrunde an West Ham United verliehen. Doch auch bei den Hammers konnte sich der Mittelfeldstratege nicht richtig durchsetzen (nur 320 Einsatzminuten). Bei Ipswich soll es für den ehemaligen Leeds-Profi wieder besser laufen. 2022 war Phillips für 49 Millionen Euro von den Peacocks nach Manchester gewechselt. Seitdem stehen lediglich 31 Einsätze für die Skyblues zu Buche.