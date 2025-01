Köln will Japan-Talent Nakajima

Der 1. FC Köln bekundet Interesse an dem 18-jährigen Mittelfeld-Talent Yotaro Nakajima von Sanfrecce Hiroshima. Nach Informationen des ‚Geissblog‘ würde der Zweitligist den Japaner gerne im kommenden Sommer verpflichten.

Bereits vor einiger Zeit war Nakajima schon einmal in Köln, um für das NLZ vorzuspielen. Ein Transfer kam damals nicht zustande. Das könnte sich in einigen Monaten ändern, denn der technisch so versierte Rechtsfuß hat sich längst in der Profimannschaft festgespielt.