Real Madrid: Mbappé fit für Finale

Real Madrid kann im spanischen Pokalfinale gegen den FC Barcelona am 26. April auf Kylian Mbappé zurückgreifen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben Untersuchungen eine Stauchung am Knöchel des 26-Jährigen ergeben. Diese soll bis zu besagter Partie auskuriert sein. In der Liga ist Mbappé ohnehin erstmal gesperrt. Der französische Nationalspieler musste beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Arsenal (1:2) 15 Minuten vor dem Ende aufgrund eines Schlags ausgewechselt werden.

Nach der Partie gegen die Londoner war die Sorge groß, dass sich Mbappe den rechten Knöchel verstaucht habe und somit in den nächsten Wochen ausfallen würde. Die Ärzte gaben jedoch relativ schnell Entwarnung und machten Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr des Superstars. In der laufenden Spielzeit kommt der Angreifer wettbewerbsübergreifend bislang auf 49 Pflichtspiele, in denen er 32 Treffer erzeilte und vier weitere vorbereitete.