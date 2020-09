Bundesliga-Interesse an Nübel?

Nach seiner Degradierung zur Nummer drei beim FC Bayern wird eine Ausleihe von Alexander Nübel ein immer realistischeres Szenario. Der ‚Bild‘ zufolge haben „mehrere Bundesliga-Vereine Interesse an einer Leihe des 23 Jahre alten Torhüters“. Um welche Klubs es sich handelt, ist jedoch noch unklar. Eigentlich sind alle Stammplätze in der Liga in festen Händen.

Nübel war erst zu dieser Saison ablösefrei von Schalke 04 nach München gekommen, um von Manuel Neuer (34) zu lernen. Eines Tages will er sein Erbe antreten. Dass beim jüngsten 1:4 in Hoffenheim aber Sven Ulreich den Vorzug für den Platz auf der Bank bekam, stand nicht in Nübels Karriereplan. Bis Montag ist das Transferfenster noch offen.