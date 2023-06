Lohn für den Erfolg: Werder verlängert mit Werner

Ole Werner hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen vorzeitig verlängert. Das gibt der Bundesligist offiziell bekannt. Zur Vertragslaufzeit machen die Grün-Weißen keine Angaben. An der Weser hat der 35-Jährige seit Ende 2021 das Sagen und holte mit dem Verein in 55 Partien bislang durchschnittlich 1,49 Punkte.

Werner selbst freut sich über die Ausdehnung der Zusammenarbeit: „Die bisherige Zeit bei Werder war auf nahezu allen Ebenen erfolgreich und absolut positiv. Wir sind dabei, sukzessive ein Team aufzubauen und zu entwickeln, um Werder langfristig in der Bundesliga zu etablieren. Dieser Herausforderung stelle ich mich gerne, weil ich hier auch das Gefühl habe, dass alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen und gemeinsam an diesem Ziel arbeiten.“

„Man merkt Ole an, dass er sich in Bremen wohlfühlt und sich absolut mit Werder identifiziert. Er bringt seine Qualitäten als Trainer ein, um die Mannschaft und jeden Spieler weiterzuentwickeln. Darüber hinaus sieht auch er sich noch nicht am Ende seiner Entwicklung und ist sehr lernwillig. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir bei Werder den Weg gemeinsam weitergehen werden“, kommentiert Clemens Fritz, der Leiter des Lizenzbereichs die Verlängerung.