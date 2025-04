Hertha: Niederlechner deutet Abschied an

Die Wege von Florian Niederlechner und Hertha BSC werden sich aller Voraussicht nach im Sommer trennen. Wie der Stürmer nach dem 3:2-Sieg gegen den SSV Ulm, bei dem er selbst das Siegtor erzielte, gegenüber ‚Sky‘ betont, rechnet er nicht mit einem Verbleib in der Hauptstadt: „Also es werden wahrscheinlich meine letzten Spiele für die Hertha sein, aber trotzdem identifiziere ich mich mit dem Verein.“

Das Arbeitspapier des 34-Jährigen läuft am Saisonende aus. In der aktuellen Spielzeit traf Niederlechner bislang fünfmal in 23 Spielen in der 2. Bundesliga.