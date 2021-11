Bayern besiegt Benfica: Viermal Note 1

Am Dienstagabend bekam Benfica Lissabon in der prall gefüllten Allianz Arena gegen den FC Bayern die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Vor zwei Wochen verloren die Portugiesen mit 0:4 gegen den Rekordmeister aus Deutschland. Mit dem wieder genesenen Julian Nagelsmann an der Seitenlinie wollten sich die Münchner den Einzug ins Achtelfinale sichern. Dafür hätte schon ein Remis gereicht.

Die ersten Minuten gehörten den Gästen. Man merkte, dass Benfica sich einiges vorgenommen hatte und die Adler drängten den FCB tief in die eigene Hälfte. Dadurch eröffneten sich für die Bayern jedoch Konterchancen über die schnelle Offensivabteilung um Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman.

Benfica beginnt gut, Bayern trifft

Nach einer Ecke kam Benfica in der 15. Spielminute durch Lucas Verissimo zum Torerfolg, allerdings schritt der VAR ein und nahm den Treffer aufgrund einer Abseitsposition zurück. In der Folge rissen die Bayern das Zepter mehr und mehr an sich und kamen regelmäßig zu Halbchancen. Dementsprechend ging die Truppe von Nagelsmann nach knapp einer halben Stunde verdient mit 1:0 durch Robert Lewandowski (26.) in Führung.

Das 2:0 ließ dann nicht lange auf sich warten. Nach einem tollen Spielzug über Joshua Kimmich und Lewandowski erzielte Gnabry (32.) den zweiten Treffer des Abends. Wie aus dem Nichts gelang Benfica der Anschlusstreffer. Nach einer Flanke setzte sich Morato im Sechzehner der Bayern durch und köpfte den Ball ins Tor (38.) von Manuel Neuer.

Kurz vor der Halbzeitpause vergab Lewandowski einen Elfmeter nach einem Handspiel von Verissimo. Odysseas Vlachodimos hielt den flach in die Mitte geschossenen Versuch des Torjägers (45.) ohne Probleme.

Bayern mit Blitzstart

Die zweite Hälfte begann mit dominanten Bayern. Erneut wurde die Defensive der Lissaboner vom amtierenden deutschen Meister auseinandergespielt, was im 3:1 durch Sané (49.) gipfelte. Trotz komfortabler Führung hielt der Gastgeber das Tempo hoch und feuerte einen Angriff nach dem anderen in Richtung Benfica-Tor ab. Nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte Lewandowski (61.) mit einem Lupfer aus dem Lehrbuch zum 4:1.

Obwohl Bayern das Spiel kontrollierte, erzielte Darwin Núñez (74.) nach einem Konter den 2:4-Anschluss. Marcel Sabitzer, der zuvor für Kimmich ins Spiel kam, verlor den Ball im Mittelfeld und die Restverteidigung der Bayern reichte nicht aus, um das Gegentor zu verhindern. In der 84. Spielminute stellte Lewandowski dann erneut per Lupfer den alten Vorsprung von drei Toren wieder her.

Neben dem Dreifachtorschützen Lewandowski ragten vor allem Davies auf der linken Seite und Kimmich als Denker und Lenker im Mittelfeld heraus. Die gefährlichen Pässe von Kimmich waren eminent wichtig für den Erfolg seiner Mannschaft. Auch der Offensivdreier Sané, Gnabry und Coman zeigte eine erstklassige Leistung. Mit dem Sieg qualifizierten sich die Bayern vorzeitig für die nächste Runde.

Torfolge

1:0 Lewandowski (26.): Lewandowski trifft per Kopf nachdem Coman von außen in den Sechzehner dribbelt, Grimaldo stehen lässt und den Ball auf den langen Pfosten chippt. Dort steht der Pole frei und drückt die Kugel aus einem Meter mit der Stirn über die Linie.

2:0 Gnabry (32.): Kimmich spielt einen überragenden Ball aus dem Mittelfeld auf Lewandowski. Der Torjäger legt uneigennützig quer und Gnabry trifft sehenswert mit der Hacke.

2:1 Morato (38.): Benfica führt einen Freistoß an der Außenlinie kurz aus, Grimaldo geht ein paar Meter und wird von Gnabry nicht ausreichend gestört. Seine Flanke findet in der Strafraummitte Morato, der das Kopfballduell gegen Upamecano gewinnt und einnetzt.

3:1 Sané (49.): Kimmich schlägt einen tollen Flugball auf den freien Davies, der mit dem Kopf für Sané ablegt. Sané nimmt den Ball direkt aus der Luft und schießt flach ins lange Eck.

4:1 Lewandowski (61.): Wieder ist es Kimmich, der mit einem starken Pass brilliert. Sané startet durch, legt für Lewandowski ab und der lupft die Kugel über Vlachodimos ins Netz. Der Elitestürmer ließ dieses technisch anspruchsvolle Manöver sehr leicht aussehen.

4:2 Núñez (74.): Núñez verwertet einen Konter, der aus einem Ballverlust des eingewechselten Sabitzer resultierte. Neuer war am Ball dran, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern.

5:2 Lewandowski (84.): Lewandowski kommt nach einem langen Ball von Neuer frei vor Vlachodimos an den Ball. Der Benfica-Torhüter steht weit vor dem Tor, das nutzt der eiskalte Torjäger für sein zweites Lupfertor an diesem Abend.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

64‘ Richards für Davies

64‘ Musiala für Coman

72‘ Müller für Sané

72‘ Sabitzer für Kimmich

85‘ Sarr für Gnabry