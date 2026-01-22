Eintracht: Was läuft mit Wagner?

Marco Rose ist wohl momentan die heißeste Aktie für den Trainerposten bei Eintracht Frankfurt. Kurz vor der Unterschrift steht der ehemalige Leipzig-Coach allerdings mitnichten. Die Hessen halten sich vorerst alle Optionen offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Intern genannt wurde laut ‚Sky‘ unter anderem auch Sandro Wagner, der seit seiner Entlassung beim FC Augsburg Anfang Dezember zur Verfügung stünde. „Mehr Fleisch ist aber momentan nicht am Knochen“, hieß es in der Sendung ‚Transfer Update – die Show‘ weiter. Soll heißen: Die Personalie Wagner wird zwar besprochen, dürfte aber unter normalen Umständen nicht heiß werden.

Würde Sandro Wagner zur Eintracht passen? Ja, da kann er seine Fußball-Idee umsetzen Nein, er sollte erst kleinere Brötchen backen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bis auf weiteres setzt man in Frankfurt weiter auf das Interimsduo Dennis Schmitt und Alexander Meier. Nach außen gedrungen sind neben dem Namen Wagner auch jene von Xabi Alonso, Roger Schmidt, Edin Terzic und Sandro Schwarz, sowie Louis van Gaal (Ajax-Berater), Matthias Jaissle (Al Ahli) und Tobias Strobl (SC Verl).

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkretisiert hat sich bislang nur die Spur zu Rose, doch offenbar bestehen interne Zweifel an der Eignung des 49-Jährigen, der darüber hinaus eine Million Euro Ablöse kosten würde, da er noch bei RB Leipzig unter Vertrag steht.