Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Eintracht: Was läuft mit Wagner?

Die Trainersuche bei Eintracht Frankfurt läuft auf Hochtouren. Auf dem Markt ist unter anderem auch Sandro Wagner, dessen Name bei den Adlern schon gefallen ist.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Sandro Wagner kann es nicht glauben @Maxppp

Marco Rose ist wohl momentan die heißeste Aktie für den Trainerposten bei Eintracht Frankfurt. Kurz vor der Unterschrift steht der ehemalige Leipzig-Coach allerdings mitnichten. Die Hessen halten sich vorerst alle Optionen offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Intern genannt wurde laut ‚Sky‘ unter anderem auch Sandro Wagner, der seit seiner Entlassung beim FC Augsburg Anfang Dezember zur Verfügung stünde. „Mehr Fleisch ist aber momentan nicht am Knochen“, hieß es in der Sendung ‚Transfer Update – die Show‘ weiter. Soll heißen: Die Personalie Wagner wird zwar besprochen, dürfte aber unter normalen Umständen nicht heiß werden.

Würde Sandro Wagner zur Eintracht passen?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Bis auf weiteres setzt man in Frankfurt weiter auf das Interimsduo Dennis Schmitt und Alexander Meier. Nach außen gedrungen sind neben dem Namen Wagner auch jene von Xabi Alonso, Roger Schmidt, Edin Terzic und Sandro Schwarz, sowie Louis van Gaal (Ajax-Berater), Matthias Jaissle (Al Ahli) und Tobias Strobl (SC Verl).

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkretisiert hat sich bislang nur die Spur zu Rose, doch offenbar bestehen interne Zweifel an der Eignung des 49-Jährigen, der darüber hinaus eine Million Euro Ablöse kosten würde, da er noch bei RB Leipzig unter Vertrag steht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Sandro Wagner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Sandro Wagner Sandro Wagner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert