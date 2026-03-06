Menü Suche
Kommentar 14
Bundesliga

Kompany nominiert Neuling

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Maycon Cardozo mit dem Ball am Fuß @Maxppp
FC Bayern M'gladbach

Beim heutigen Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr) darf ein Offensiv-Juwel des FC Bayern offenbar sein Kader-Debüt bei den Profis feiern. Der erst 17-jährige Maycon Cardozo wird nach Informationen der ‚Bild‘ gegen die Fohlen erstmals dem Aufgebot von Trainer Vincent Kompany angehören.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den dribbelstarken Flügelstürmer ist es die nächste erfreuliche Nachricht binnen weniger Tage. Erst am Mittwoch hatte Cardozo einen neuen Fördervertrag bei den Münchnern unterschrieben. Nun wird der gebürtige Brasilianer erstmals für das Starensemble des deutschen Rekordmeisters nominiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (14)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Maycon Douglas Normanha Cardozo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Maycon Douglas Normanha Cardozo Maycon Douglas Normanha Cardozo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert