Kompany nominiert Neuling

Beim heutigen Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr) darf ein Offensiv-Juwel des FC Bayern offenbar sein Kader-Debüt bei den Profis feiern. Der erst 17-jährige Maycon Cardozo wird nach Informationen der ‚Bild‘ gegen die Fohlen erstmals dem Aufgebot von Trainer Vincent Kompany angehören.

Für den dribbelstarken Flügelstürmer ist es die nächste erfreuliche Nachricht binnen weniger Tage. Erst am Mittwoch hatte Cardozo einen neuen Fördervertrag bei den Münchnern unterschrieben. Nun wird der gebürtige Brasilianer erstmals für das Starensemble des deutschen Rekordmeisters nominiert.