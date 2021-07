Wolfsburgs Siersleben nach Heidenheim

Der VfL Wolfsburg verleiht Tim Siersleben an den 1. FC Heidenheim. Wie der schwäbische Zweitligist mitteilt, spielt der 21-jährige Innenverteidiger in den nächsten zwei Jahren in der Voith-Arena.

Siersleben durfte in der zurückliegenden Spielzeit bereits bei den Profi-Wölfen mitmischen. Am letzten Spieltag war er 33 Minuten gegen Mainz 05 (2:3) im Einsatz. Nun soll er in Heidenheim die nötige Spielpraxis sammeln.