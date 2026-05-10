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Bundesliga

Werder bedient sich bei der Hertha

von Dominik Sandler - Quelle: Berliner Zeitung
Michal Karbownik behauptet den Ball gegen Daisuke Yokota @Maxppp

Der SV Werder Bremen steht vor der Verpflichtung von Michal Karbownik. Die ‚Berliner Zeitung‘ berichtet, dass der Wechsel des Polen „konkrete Züge“ annimmt. Grund dafür sei der Klassenerhalt des SVW, während Hertha BSC den Aufstieg in die Bundesliga verpasst.

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Da der Vertrag des Außenverteidigers ausläuft, wird keine Ablöse fällig. Schon im Februar hatte Werder dem Rechtsfuß ein schriftliches Angebot unterbreitet. Da Karbwonik sich in Berlin wohlfühlt, hatte er lange mit seiner Entscheidung gezögert. Diese ist jetzt allerdings offenbar pro Bremen gefallen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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