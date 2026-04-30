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Barça will begehrtes PSG-Juwel

von Lukas Weinstock - Quelle: Le Parisien
David Boly versucht, den Ball zu behaupten @Maxppp

Der FC Barcelona hat ein vielversprechendes Talent von Paris St. Germain ins Visier genommen. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, beobachten die Katalanen Rechtsverteidiger David Boly seit mehreren Monaten genau. „Spiel für Spiel Scouts der größten europäischen Klubs an, um seine Leistungen zu beobachten“, heißt es weiter.

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In den Pariser Planungen spielt Boly, der bislang einmal für die Profis auflief, dem Bericht zufolge eine essenzielle Rolle. Ob der 17-Jährige den Lockrufen des amtierenden spanischen Meisters widerstehen kann, wird sich zeigen. Der Vertrag des französischen U17-Nationalspielers in Paris läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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