Abwehr umgekrempelt: Die BVB-Aufstellung gegen Eindhoven

Borussia Dortmund hat sich mit einem schmeichelhaften 1:1 im Champions League-Hinspiel gegen die PSV Eindhoven in eine komfortable Ausgangssituation gebracht. Bei einem Sieg im heimischen Signal Iduna Park zieht der Bundesligist in die nächste Runde ein. Von einem Selbstläufer kann man gegen die noch ungeschlagenen Niederländer allerdings nicht sprechen.

Durch die Gelbsperre von Abwehrmann Nico Schlotterbeck sowie den kurzfristigen Ausfall von Außenverteidiger Julian Ryerson muss BVB-Coach Edin Terzic die Viererkette umbauen. Der zuletzt unzufriedene Mats Hummels und Salih Özcan rutschen in die Startelf. Während Niklas Süle abermals hinten rechts aushelfen muss, rückt Emre Can in die Innenverteidigung. Ansonsten gibt es keine Veränderungen im Vergleich zum jüngsten Auswärtssieg (2:1) gegen Werder Bremen.

So spielt der BVB