Breithaupt vor Wechsel in die Bundesliga?

Tim Breithaupt (20) winkt offenbar der Sprung in die Bundesliga. Nach Informationen der ‚Bild‘ bemüht sich allen voran Borussia Mönchengladbach um eine Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers vom Karlsruher SC.

Breithaupt soll bereits am Borussia-Park gesichtet worden sein. Als mögliche Ablöse nennt die ‚Bild‘ vier Millionen Euro. Beim KSC steht der 20-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag. Interesse wird auch Borussia Dortmund, dem VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nachgesagt.

Breithaupt, achtfacher deutscher U20-Nationalspieler, steht bereits seit 2017 in Karlsruhe unter Vertrag. In der laufenden Saison ist der Rechtsfuß unumstrittener Stammspieler beim Zweitligisten, bestritt alle 19 Pflichtspiele von Beginn an.