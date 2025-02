Keeper für die Zukunft: BVB holt Ramaj

Diant Ramaj wechselt zu Borussia Dortmund. Der 23-jährige Torhüter spielt seit 2023 bei Ajax Amsterdam, das damals fünf Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überwiesen hatte. Eine ähnliche Summe erhalten die Niederländer jetzt vom BVB.

Bis Ramaj in Dortmund aufschlägt, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Denn die Schwarz-Gelben verleihen den Keeper für ein halbes Jahr an den FC Kopenhagen in die dänische erste Liga. Beim BVB unterzeichnet der ehemalige U20-Nationalkeeper einen bis 2029 gültigen Vertrag.

„Diant ist ein junger deutscher Torhüter, der noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Spielpraxis ist für ihn aktuell das Allerwichtigste – und die wird er nun in Kopenhagen bekommen. Für die Rückrunde in Dänemark und in der Conference League wünschen wir ihm maximalen Erfolg“, betont BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

In Dortmund laufen die Verträge von Silas Ostrzinski (21) und Marcel Lotka (23) im Sommer aus, Alexander Meyer (33) ist nur noch bis 2026 gebunden. Folglich ist Ramaj eine Verstärkung für die Zukunft, zumal sich um Stammkeeper Gregor Kobel (27) in regelmäßigen Abständen zahlreiche Wechselgerüchte ranken. So soll der FC Chelsea bereit sein, nach der Saison 70 Millionen Euro Ablöse zu zahlen.