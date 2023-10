Leipzig vor Verlängerung mit Kapitän Orban

RB Leipzig bastelt weiter am Kader für die Zukunft. Mit Willi Orban wollen die Verantwortlichen der Sachsen zeitnah eine Vertragsverlängerung fixieren. Der Kapitän soll sich laut ‚Sky‘ bis 2027 an den derzeitigen Tabellenfünften binden.

Der 30-Jährige steht aktuell nur noch bis 2025 unter Vertrag. Zudem laboriert Orban an einer Knieverletzung, die ihn noch bis Mitte November außer Gefecht setzen wird. In den Plänen von Trainer Marco Rose spielt Orban eine wichtige Rolle. Der 42-fache Nationalspieler von Ungarn ist in der Innenverteidigung gesetzt.

Dem Bericht zufolge soll die Unterzeichnung bald erfolgen. Die Verhandlungen befinde sich in der „Endphase“ und ein Abschluss sei nur noch eine „Frage von Tagen“, heißt es. Seit 2015 schnürt Orban die Schuhe für den Ostklub. Mit Yussuf Poulsen und Emil Forsberg gehört Orban zu den Dienstältesten im RB-Kader.